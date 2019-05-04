مصرع 5 مدنيين وعسكريان بانفجار شرق اليمن

لقي 7 أشخاص بينهم جنديان حتفهما وذلك بانفجار عبوة ناسفة في مديرية القطن بمحافظة حضرموت شرق اليمن.

وتم إسعاف المصابين إلى مستشفى البلدة، فيما نقل آخرون إلى مستشفى سيئون الحكومي، بينما أسفر الانفجار عن تفحم بعض الجثث.



وخلال السنوات الماضية، تشهد بعض مديريات وادي حضرموت عمليات اغتيال وقتل لم تقتصر على استهداف المسؤولين وقوات الجيش والأمن، بل طالت مدنيين ورجال دين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الانفجار.

فيما أعلن حزب الإصلاح (الفرع المحلي بحضرموت)، عن إدانته الانفجار الذي هز مدينة القطن، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.



وقال في بيان نشره الموقع الرسمي للحزب الجمعة: "نعلن عن شجبنا وأدانتنا واستنكارنا لهذا العمل الإجرامي الذي يتنافى مع القيم والمبادئ السامية وروح ديننا الإسلامي الحنيف".

كما قدم تعازيه لجميع من قضوا في الحادث، الذي وصفه بـ"الأليم".



وعبر الحزب عن إدانته واستنكاره لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والإخفاء القسري، أيا كان مصدرها ومبرراتها.



وحث الإصلاح جميع الأطراف المعنية؛ مدنية وأمنية وعسكرية، على تحمل مسؤولياتها تجاه أعمال القتل الممنهج، وطالبها بالعمل الجدي والسريع لإيقاف نزيف الدم. وفق البيان.