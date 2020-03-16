مصرع 6 مسلحين برصاص الامن المصري

أعلنت وزارة الداخلية المصرية تصفية 6 عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمدينة بئر العبد في شمال سيناء.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم الاثنين، أنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بمنزل قيد الإنشاء كائن بطريق أبوشلة المتفرع عن الطريق الساحلي بئر العبد شمال سيناء، واتخاذه وكرا لهم ومرتكزا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية.

وأضافت أنه تم استهداف منطقة اختبائهم وتبادل إطلاق النار معهم، ما أسفر عن مصرع 6 عناصر إرهابية، عثر بحوزتهم على أسلحة آلية وعبوات متفجرة.