مصرع 7 أشخاص في حرائق الجزائر

قالت صحيفة "النهار" الجزائرية الثلاثاء، ان سبعة اشخاص لقوا حتفهم جراء حرائق الغابات المتواصلة في تيزي وزو بمنطقة القبائل شرقي البلاد.

واوضحت الصحيفة ان الحرائق التي اندلعت في عدة مناطق بولاية تيزي وزو، اسفرت عن وفاة سبعة أشخاص. وتم تسجيل إصابة خطيرة، بالإضافة إلى إصابتين متفاوتة الخطورة، كما احترقت عدة منازل محاذية للغابات.

حرائق في غابات الجزائر .. و جهود مكثفة للسيطرة على حرائق الغابات في 14 ولاية بـ #الجزائر .



- وفاة 3 أشخاص إثر حرائق غابات تيزي وزو#فيديو #حرائق_الغابات pic.twitter.com/vzKUj7TULN — جاك العلم .. (@GakAleilm) August 9, 2021

وقالت ان الحماية المدنية تواصل جهودها لإطفاء الحرائق التي بلغت 19 حريقا متزامنا، في عدة أنحاء من الجزائر.

وأوضحت الحماية المدنية، أن فرقها تواصل جهودها لاخماد الحرائق، وقد تعززت بمروحيتين اثنتين اضافة الى تعزيزات من عدة ولايات مجاورة.

مشاهد مرعبة من حرائق مدينة تيزي وزو شرق الجزائر .. لطفك يارب #حرائق_تيزي_وزو #حرائق_الجزائر pic.twitter.com/IMxLJaQDrZ — Hadjer BIOUD هاجر بيوض 🇩🇿 (@HadjerBIOUD) August 9, 2021

واندلعت حرائق غابات ضخمة في الجزائر، مساء الاثنين، حيث تم تسجيل الحرائق في عدد من الولايات التي تعرض بعضها لـ 4 حرائق، بينما شهدت ولايات أخرى حريق أو حريقين. وتداول عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي صورا، ومقاطع فيديو للحرائق في مدينة تيزي وزو.

