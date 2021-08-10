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مصرع 7 أشخاص في حرائق الجزائر

منشور 10 آب / أغسطس 2021 - 09:05
مصرع 7 أشخاص في حرائق الجزائر

قالت صحيفة "النهار" الجزائرية الثلاثاء، ان سبعة اشخاص لقوا حتفهم جراء حرائق الغابات المتواصلة في تيزي وزو بمنطقة القبائل شرقي البلاد.

واوضحت الصحيفة ان الحرائق التي اندلعت في عدة مناطق بولاية تيزي وزو، اسفرت عن وفاة سبعة أشخاص. وتم تسجيل إصابة خطيرة، بالإضافة إلى إصابتين متفاوتة الخطورة، كما احترقت عدة منازل محاذية للغابات.

وقالت ان الحماية المدنية تواصل جهودها لإطفاء الحرائق التي بلغت 19 حريقا متزامنا، في عدة أنحاء من الجزائر.

وأوضحت الحماية المدنية، أن فرقها تواصل جهودها لاخماد الحرائق، وقد تعززت بمروحيتين اثنتين اضافة الى تعزيزات من عدة ولايات مجاورة.

واندلعت حرائق غابات ضخمة في الجزائر، مساء الاثنين، حيث تم تسجيل الحرائق في عدد من الولايات التي تعرض بعضها لـ 4 حرائق، بينما شهدت ولايات أخرى حريق أو حريقين. وتداول عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي صورا، ومقاطع فيديو للحرائق في مدينة تيزي وزو.
 

كلمات دالة:الجزائرتيزي وزو

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