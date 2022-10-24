مصرع 7 فلسطينيين من غزة غرقا اثناء محاولتهم الهجرة

لقي 7 شبان فلسطينيين بينهم اربعة من عائلة واحدة حتفهم غرقا اثناء محاولتهم الهجرة الى اوربا وذلك قبالة السواحل التونسية المحاذية للقارة العجوز

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني أحمد الديك، أن السفارة الفلسطينية في تونس تتابع المعلومات والتطورات الواردة عن فرق الاسعاف والسلطات الامنية للتأكد من هوية الجثامين في قضية غرق مركب قبالة السواحل التونسية

ونعى الفلسطينيون على وسائل التواصل الاجتماعي الضحايا وحملو حركة حماس المسؤولية في تردي الاوضاع والتضييق عليهم وهو الامر الذي دفع هؤلاء الشبان للمغامرة بحياتهم وترك وطنهم