مصرع 9 أشخاص واصابة 37 آخرين اختناقا بالغاز (فيديو)

لقي 9 أشخاص مصرعهم، واصيب 37 آخرون، في ولايات مختلفة من الجزائر، جراء الاختناق بالغاز المنبعث من أجهزة "المدافىء" المنزلية، وسخانات المياه.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية نشرته عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكد وفاة 9 أشخاص بسبب الاختناق بالغاز في كل من وهران، والبويرة وبجاية.

وأوضح البيان أنه تم إسعاف 37 شخصا إثر استنشاقهم لغاز أحادي الكربون، والذي يخرج من أجهزة التدفئة وسخانات المياه.

وتمكنت قوات الحماية المدنية، وفقا للبيان، من إنقاذ عدد من الأفراد في ولاية سوق أهراس، وذلك بعد انفجار مدفأة داخل منزل، مؤكدا وجود 7 إصابات طفيفة.

وتحدث البيان كذلك عن وفاة 9 أشخاص آخرين، وإصابة 200 بجروح مختلفة، جراء عدد من الحوادث المرورية في ولايات مختلفة، خلال الـ24 الساعة الماضية أيضا.

وأشار البيان إلى قيام وحدات الحماية المدنية بـ"34 عملية تحسيسية حول ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي، والتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى 19 عملية تعقيم عبر المنشآت والهياكل العمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع".