مصرع 9 اشخاص.. شاهد لحظة اشتعال النيران بعربة قطار في الهند

أظهرت مشاهد مصورة لحظة اشتعال النيران بعربة قطار كانت متوقفة جنوب الهند، اليوم السبت، ومصرع ما لا يقل عن 9 أشخاص كانوا بداخلها.
وفقًا للمتحدث باسم مقاطعة مادوراي، سالي تابلاباتي، فإن الحادث المروع وقع بعدما حاول أحد الركاب تحضير الشاي داخل العربة.
وأوضح تابلاباتي أن العربة التي اشتعلت فيها النيران كانت متوقفة وكانت قد تم حجزها من قبل شركة سياحية.
وأشار إلى أن 9 أشخاص لقوا حتفهم، من بينهم 3 نساء، بينما أصيب 9 آخرون بجروح لا تشكل تهديدًا لحياتهم.
لم يتم بعد التعرف على هويات الضحايا، وقد أظهرت مشاهد مصورة النيران وهي تتصاعد من نوافذ العربة، ولكن بعض الركاب تمكنوا من النجاة بسرعة.
وكانت العربة منفصلة عن القطار الرئيسي وكانت متوقفة في ساحة قطارات مادوراي بولاية تاميل نادو عندما اندلع الحريق في الفترة القبلية للفجر.
تقارير وسائل إعلام محلية أشارت إلى أن الركاب قد قاموا بإدخال اسطوانة غاز بصورة غير قانونية داخل العربة، وقاموا بمحاولة استخدامها، مما أسهم في اندلاع الحادث المأساوي.