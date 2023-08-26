مصرع 9 اشخاص.. شاهد لحظة اشتعال النيران بعربة قطار في الهند

أظهرت مشاهد مصورة لحظة اشتعال النيران بعربة قطار كانت متوقفة جنوب الهند، اليوم السبت، ومصرع ما لا يقل عن 9 أشخاص كانوا بداخلها.

وفقًا للمتحدث باسم مقاطعة مادوراي، سالي تابلاباتي، فإن الحادث المروع وقع بعدما حاول أحد الركاب تحضير الشاي داخل العربة.

وأوضح تابلاباتي أن العربة التي اشتعلت فيها النيران كانت متوقفة وكانت قد تم حجزها من قبل شركة سياحية.

وأشار إلى أن 9 أشخاص لقوا حتفهم، من بينهم 3 نساء، بينما أصيب 9 آخرون بجروح لا تشكل تهديدًا لحياتهم.

لم يتم بعد التعرف على هويات الضحايا، وقد أظهرت مشاهد مصورة النيران وهي تتصاعد من نوافذ العربة، ولكن بعض الركاب تمكنوا من النجاة بسرعة.

At least nine people died after a major fire erupted on a train at Tamil Nadu's Madurai railway station on Saturday. The blaze was reported at nearly 5.15 am inside a private party coach, while the train was parked at the Madurai yard. The adjacent coaches of the train did not… pic.twitter.com/JeAb6GlDZZ — Upendrra Rai (@UpendrraRai) August 26, 2023

وكانت العربة منفصلة عن القطار الرئيسي وكانت متوقفة في ساحة قطارات مادوراي بولاية تاميل نادو عندما اندلع الحريق في الفترة القبلية للفجر.

تقارير وسائل إعلام محلية أشارت إلى أن الركاب قد قاموا بإدخال اسطوانة غاز بصورة غير قانونية داخل العربة، وقاموا بمحاولة استخدامها، مما أسهم في اندلاع الحادث المأساوي.

