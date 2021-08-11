مصرف لبنان يعلن عجزة عن دعم المحروقات

ابلغ حاكم مصرف لبنان، مجلس الدفاع الأعلى عجزالمصرف عن فتح اعتمادات للمحروقات ودعم شرائها ليفاقم هذا التصريح الازمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان

وكان مجلس الدفاع قد بحث اليوم أزمة المحروقات وتطورات الأوضاع على الحدود مع إسرائيل وعددا من القضايا الاجتماعية والأمنية.

وأشار المجلس في بيان عقب الاجتماع إلى أن قرارته بشأن الأوضاع المالية والأمنية ستبقى سرية.

مخاوف من طوابير امام الافران

ونقل تلفزيون الغد الاماراتي عن نقيب أصحاب الأفران علي إبراهيم تخوفه من حدوث أزمة طوابير من أجل تأمين الخبز وأكد إبراهيم، أن أصحاب الأفران لم يتم إبلاغهم بأي معلومات بخصوص تأمين المازوت.

واشار الى أن الاقتراب من رغيف الخبز سيؤدي إلى نزول المواطنين إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم خاصة في غياب أي إحساس بالمسؤولية من جانب المسؤولين في لبنان، محذرا من اندلاع أزمة جراء غلق المخابز.

وقفة في زحلة

نفذ اهالي زحلة والقضاء وقفة احتجاجية امام سرايا المدينة تضامنوا خلالها مع شركة كهرباء زحلة وأكدوا ضرورة تزويدها بالكميات اللازمة من مادة المازوت، وقد شارك في التجمع نواب زحلة وفعالياتها ومطارنتها ومشايخ من مختلف بلدات البقاع .

كارثة كبيرة على الابواب

وفي السياق نفسه، كشف ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا لـموقع "لبنان24" الالكتروني أن "المخزون من البنزين والمازوت لا يكفي أبداً لايام قليلة، وهو الأمر الذي يعتبر خطيراً جداً".

وحذر أبو شقرا من "حصول كارثة كبيرة خلال الأيام المقبلة في حال لم يعط مصرف لبنان الموافقات المسبقة لاستقدام بواخر بنزين ومازوت بأسرع وقت ممكن".

وقال:"ان لم يحصل اي تحرك سريع فان البلاد ستنقطع من المازوت والبنزين وعلى المسؤولين التحرك سريعاً".