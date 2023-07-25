مصرية تقطع عضو زوجها الذكري والسبب؟

ارتكبت سيدة مصرية جريمة بشعة بحق زوجها ، عندما قامت بقطع عضوه الذكري اثناء نومه بعد ان دست له عقارا منوما مستخدمة سلاحا ابيض.

وفي تفاصيل الواقعة فان الضحية اسامة (52 عاما) المتزوج عرفيا من الجانية فوجئ بقطع عضوه الذكري عند استيقاظه من النوم، واتهم زوجته بارتكاب الجريمة حيث فرت هاربة

وقال نجل المجني عليه انه وجد والده في حالة إعياء شديدة عندما زاره في مسكنه، ونقله الى الحمام لقضاء حاجته فاكتشف ان عضوه الذكري مبتور

وقالت الشرطة ان المتهمة دست عقارا منوما للمجني عليه في مشروب، لتقوم بعد بتنفيذ فعلتها عندما غلبه النوم باستخدام سلاح أبيض، وقد اقرت المتهمة بفعلتها قائلة: "أنا ضربته بس مكنش قصدي أموته، والسكينة دي كانت عندنا في الشقة، واللي حصل إني منفصلة عن جوزي من حوالي 13 سنة واتعرفت على أسامة من حوالي سنتين وأنا كنت عاوزة اشتري شقة علشان عاوزة أقعد فيها لوحدي ومنفعش أخد شقة باسمي وأسامة كان معايا وأخدت أنا وهو شقة باسمه وأنا دفعت فلوسها".

وقالت المتهمة التي اخفي اسمها وسنها : "كنا بنام كل واحد بغرفة وكنت باخد برشام منوم كل يوم علشان أعرف أنام وكل ما أصحي الصبح ألاقي نفسي متبهدلة وكأن حد كان معاشرني جنسيا".

وقالت الشرطة انها ضبطت السلاح الأبيض المستخدم في الجريمة. وقد عاقبت المحكمة الجانية بالسجن المشدد لـ10 سنوات.