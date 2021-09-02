مصرية "فقدت الأمل في الشفاء" تلقي بنفسها الى حتفها من الطابق السابع

قالت صحيفة "المصري اليوم" ان امرأة في عقدها الرابع اقدمت الخميس، على الانتحار بأن القت بنفسها من شقتها في الطابق السابع لاحدى البنايات في حي حدائق القبة في العاصمة القاهرة، بعد ان فقدت الامل في الشفاء من مرضها الخطير.

واوضحت الصحيفة ان "قسم شرطة حدائق القبة كان تلقى بلاغا من الأهالي بمصرع فتاة سقطت من الطابق السابع، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة في العقد الرابع من العمر".

واضافت انه "بالفحص تبين العثور على الجثة وسط بركة من الدماء أسفل العقار، كما تبين إصابتها بنزيف وكسر في عظام الجمجمة وفي أنحاء متفرقة من الجسم".

وتابعت الصحيفة ان التحريات كشفت عن أن "الفتاة كانت تعاني من مرض خطير، وخلال الأشهر الماضية دخلت في حالة نفسية سيئة"، وانها اقدمت على الانتحار "لمعانتها بسبب شدة مرضها".

وأشارت الى ان جهات التحقيق قررت التصريح بدفن جثة الفتاة، و"أمرت بإعداد تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة الحقيقى، وكلفت الشرطة بسرعة إرسال تحريات المباحث حول واقعة الانتحار" .