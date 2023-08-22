مصري يرتكب مذبحة بحق زوجته وابنائه الخمسة

ارتكب مواطن مصري جريمة نكراء بحق عائلته عندما فتح النار على زوجته وابنائه الخمسة مما اسفر عن وفاه الابن الاكبر 22 سنة واصابة باقي الافراد بجروح متفاوتة

وقالت الشرطة في منطقة الوراق انها تلقت بلاغا يفيد بإطلاق أب النار على زوجته وأبنائه، حيث تبين بعد الوعاينة وجود قتيل و5 مصابين، وألقت الشرطة القبض على المتهم، وأمرت بنقل الجثة للمشرحة والمصابين للمستشفى لتلقي العلاج

قوات الأمن اوضحت "عندما وصلت إلى موقع الحادث وجدت المتهم يجلس بجوار جثة ابنه الأكبر وباقي المصابين في حالة ذهول ولم يحاول الهرب".

وقالت المصادر الامنية المصرية ان أحمد النون (45 سنة)، يعمل في مهنة الحدادة، واعترف بارتكاب الجريمة في لحظة غضب بعد مشاجرة مع زوجته على نفقات المنزل وبعض الديون.

وخلال الاشكال ضرب المتهم زوجته بعصا خشبية، وهنا تدخل ابنه الأكبر ومنعه، فما كان من الأب إلا أن دخل لغرفة نومه، وأحضر سلاحا ناريا، وأطلق الرصاص على ابنه الأكبر فأرداه قتيلا في الحال، فيما أصاب زوجته وابنه الثاني و3 بنات.

الحالة الصحية للمصابين مستقرة وهي الزوجة والأبناء، لكن الطفلة الصغرى البالغة من العمر 4 سنوات حالتها سيئة.

وقبل اسبوعين شهدت مصر مذبحة عائلية حيث أقدم عامل خردة في قرية قرب أهرامات الجيزة على ذبح زوجته وبناته الخمسة بعد خلافات مع الزوجة، وألقي القبض على المتهم وحبسته النيابة تمهيدا لمحاكمته.