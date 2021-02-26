مصري يطلق يطلق النار على المواطنين بسبب زوجته

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية في مصر، من القبض على صاحب واقعة إطلاق أعيرة نارية بشارع البيطاش بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية بشكل عشوائي على المارة في الشارع.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص يطلق أعيرة نارية من طبنجة بحوزته بشارع البيطاش الرئيسي قبل مدخل منطقة شهر العسل بحي العجمي، ويحمل في اليد الأخرى "سلاحا أبيض" مهددا بهما الأهالي، والمارة في الشارع.

كما ظهر خلال الفيديو وهو يطلق الأعيرة النارية على المارة في الشارع بشكل عشوائي، حيث حاول أحد المواطنين التقاط الفيديو له.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة من إلقاء القبض على صاحب مقطع الفيديو وبحوزته السلاح المستخدم.

وتبين من تحقيقات الشرطة أن سبب الواقعة يعود لقيام بعض الأشخاص بمعاكسة زوجة المتهم أثناء سيرها بالشارع، وعند عودتها أخبرت زوجها فنزل إلى الشارع ممسكا بسلاح أبيض وآخر ناري وقام بإطلاق الأعيرة النارية تجاه مجموعة من الأشخاص ما أسفر عن إصابة بعضهم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة. (الوطن)