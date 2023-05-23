مصري يقتل 7 من افراد عائلته ويصلي المغرب ويسلم نفسه

اقدم مواطن مصري على قتل 7 من افراد عائلته بينهم زوجته وابنائه الثلاثة بعد خلاف معها وتغيبها عن المنزل بالتواطؤ مع والدها

وقال الاربعيني ياسر الذي يقيم في محافظة الاسكندرية انه قتل زوجته وأطفاله ووالد زوجته وشقيقها لرفضهم عودة زوجته إلى منزله بعد غضبها.

وفي التفاصيل التي سردها ياسر وفق ما نقل موقع القاهرة 24 قال "رجعت من الشغل ولم اجد زوجتي وكانت سايبة البيت ، بعديها بيومين كنت رايح النيابة عشان يشوفوا حل لقيت حمايا بيكلمني وبيقولي أنا لقيت بنتي وهيجيبوها على البيت، وأنت لما تفضى هتلاقيها عندي في البيت واعمل اللي أنت عايزه."

عاد ياسر الى المنزل ليجد زوجته نورهان وابلغته بقرارها انها "عايزة تتطلق" ووقف والدها الى جانبها وبدا يضع اللوم عليه ويفتح له الدفاتر القديمة ويبرز اخطاؤه، الا ان ياسر اعتذر "من أجل عيالي" لكن يبدو ان الامور توترت اكثر فقام بقتلهم الواحد تلو الاخر بواسطة سلاح ناري

يقول ياسر "بعد ما خصلت عليهم نزلت الشارع بكلم في نفسي وقد وصلت عند المحمودية ركبت مشروع العوائد ونزلت هناك وجتلي فكرة اشتري كتر وأعور نفسي بيه وأقطع شرياني وأموت طالما كلهم ماتوا ومكنش في طلقة تموتني من السلاح بتاعي"

حاول الانتحار بعد ان اشترى "كتر" لكنه ظل على قيد الحياة ويقول " وقعت عند الشجرة وصليت المغرب وقعدت ادعي ربنا ياخدني، واحكم انت ما بينا لما ملقتش نفسي مُت طلعت على شريط القطر فكرت ارمي نفسي تحت القطر فلقيت نفسي مش هدفن مع عيالي فقررت أسلم نفسي وروحت على القسم وسلمت نفسي".

اتهمت محكمة جنايات الإسكندرية ياسر بقتل 7 أفراد وهم أبناؤه الـ3، وزوجته، وحماه، وحماته، وشقيقها، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل نجله الرابع وقضت بالحكم عليه بالاعدام