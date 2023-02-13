مصري يناشد الاعلامي محمد الوكيل بالوصول لأخيه المفقود بالأردن منذ 30 عاما

البوابه - فاجئ متصل من جمهورية مصر العربية اذاعة محلية أردنية بطلب غريب أثار جدلا واستغرابا كبيرين عبر منصات التواصل الاجتماعي في مصر والأردن.

وناشد المتصل المصري الإعلامي الأردني محمد الوكيل عبر برنامج الوكيل واسع الصيت إبلاغه عبر اذاعة هلا بأي معلومة حول شقيقه الذي سافر من مصر إلى الأردن منذ 30 عاماً، حيث انقطعت جميع اخباره واتصالاته منذ ذلك الحين.

وقال المتصل المصري في اتصاله مع الاعلامي محمد الوكيل أن اسم شقيقه عادل علي أحمد علي.

وأشار المتصل إلى أن شقيقة غالبا أنه مازال على قيد الحياة وأن أشخاصا في الأردن من معارفهم التقوا معه وشاهدوه بأم أعينهم

وطلب المتصل المصري من أخيه الاتصال فورا بهم للحديث مع والدته الطاعنة في السن التي ترغب بشدة أن ترى أبنها المفقود في الأردن منذ 30 عاما قبل أن تفقد بصرها تماما.

من هو الإعلامي الأردني محمد الوكيل

يعتبر الاعلامي محمد الوكيل الإعلامي الأردني، أحد أبرز وأشهر الإعلاميين الذين اكتسبوا شهرة واسعة في الأردن على مدى السنوات السابقة وحتى الساعة.

الإعلامي محمد الوكيل

وقدم الاعلامي محمد الوكيل برنامجا في التلفزيون الأردني ثم انتقل إلى العمل الإذاعي مما جعل له جمهورا عريضا في الأردن ومصر من خلال العمالة والوافدين المصريين.

