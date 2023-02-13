  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. مصري يناشد الاعلامي محمد الوكيل بالوصول لأخيه المفقود بالأردن منذ 30 عاما

مصري يناشد الاعلامي محمد الوكيل بالوصول لأخيه المفقود بالأردن منذ 30 عاما

تاريخ النشر: 13 شباط / فبراير 2023 - 12:10
الإعلامي الأردني محمد الوكيل
الإعلامي الأردني محمد الوكيل

البوابه - فاجئ متصل من جمهورية مصر العربية اذاعة محلية أردنية بطلب غريب أثار جدلا واستغرابا كبيرين عبر منصات التواصل الاجتماعي في مصر والأردن.

وناشد المتصل المصري الإعلامي الأردني محمد الوكيل عبر برنامج الوكيل واسع الصيت إبلاغه عبر اذاعة هلا بأي معلومة حول شقيقه الذي سافر من مصر إلى الأردن منذ 30 عاماً، حيث انقطعت جميع اخباره واتصالاته منذ ذلك الحين.

 

 

 

وقال المتصل المصري في اتصاله مع الاعلامي محمد الوكيل أن اسم شقيقه عادل علي أحمد علي.

وأشار المتصل إلى أن شقيقة غالبا أنه مازال على قيد الحياة وأن أشخاصا في الأردن من معارفهم  التقوا معه وشاهدوه بأم أعينهم

وطلب المتصل المصري من أخيه الاتصال فورا بهم للحديث مع والدته الطاعنة في السن التي ترغب بشدة أن ترى أبنها المفقود في الأردن منذ 30 عاما قبل أن تفقد بصرها تماما.

 

من هو الإعلامي الأردني محمد الوكيل

يعتبر الاعلامي محمد الوكيل الإعلامي الأردني، أحد أبرز وأشهر الإعلاميين الذين اكتسبوا شهرة واسعة في الأردن على مدى السنوات السابقة وحتى الساعة.

 

الإعلامي محمد الوكيل
الإعلامي محمد الوكيل

 

 

وقدم الاعلامي محمد الوكيل برنامجا في التلفزيون الأردني ثم انتقل إلى العمل الإذاعي مما جعل له جمهورا عريضا في الأردن ومصر من خلال العمالة والوافدين المصريين.
 

كلمات دالة:مصرالأردنمحمد الوكيلالاعلامي محمد الوكيلالمذيع محمد الوكيلالوكيلمنصات التواصل الاجتماعيبرنامج الوكيلهلاراديو هلااذاعة هلا30 عاماعادل علي أحمد علي

© 2000 - 2023 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...