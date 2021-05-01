مصر  تغلق المتنزهات والشواطئ في "شم النسيم"

تشهد مصر تصاعدا لافتا في معدل الإصابات بفيروس كورونا.

أعلنت السلطات المصرية السبت، غلقًا كاملًا للحدائق والمتنزهات والشواطئ خلال الاحتفال بيوم شم النسيم، للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأفاد بيان مجلس الوزراء المصري، بـ"منع أية فعاليات أو تجمعات كبيرة، وإغلاق كامل للمتنزهات والحدائق والشواطئ في إجازة شم النسيم (الموافق الإثنين المقبل)".

كما تضمن القرار "التطبيق الصارم بمنتهى الحزم للإجراءات الاحترازية، خاصة في الأماكن العامة، مثل المولات (المراكز التجارية) والمطاعم والمقاهي".

ودعا مجلس الوزراء "جميع المواطنين إلى الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية، وخاصة ارتداء الكمامات الطبية وتجنب التجمعات، للحد من انتشار الوباء والسيطرة على تزايد أعداد الإصابات"، حسب البيان ذاته.

وعادة ما يحتفل المصريون بيوم شم النسيم أو "عيد الربيع" (طقس تاريخي يرجع للمصريين القدماء) بالتواجد في المتنزهات والحدائق والشواطئ، وتناول المأكولات الشعبية المملحة والمدخنة من الأسماك كـ"الفسيخ والملوحة والرنجة".

ومؤخرا، شهدت مصر تصاعدا لافتا في معدل الإصابات بفيروس كورونا، إذ سجلت إجمالا حتى مساء الجمعة، 227 ألفا و552 إصابة بالفيروس، بينها 13 ألفا و339 وفاة، و170 ألفا و773 حالة تعاف.

توريد اللقاحات

الى ذلك أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، تعاقد الوزارة على توريد 10 ملايين جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وأشار خالد مجاهد إلى أنه تم تحويل المبالغ المالية للجانب الروسي الخاصة بعملية توريد اللقاح، مشيرا أيضا إلى أنه تم التعاقد على 4 ملايين جرعة من لقاح "جونسون أند جونسون" المضاد لفيروس كورونا، ستصل مصر في الربع الأخير من العام الجاري.

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أنه تم إنشاء أضخم مجمع لتطعيمات لقاح كورونا في أرض "المعارض"، بطاقة عيادات 96 عيادة ثلاثية، ومكان انتظار يسع 500 مواطن ممن يرغبون في الحصول على اللقاح، ويستوعب استقبال 10 آلاف مواطن للتعقيم يوميا، موضحا أنه "سيتوفر في المركز 200 فرد من التمريض، و200 فرد من الأطباء، و200 فرد من مدخلي البيانات، بالإضافة إلى عدد من الأطباء الذين يتابعون الحالات التى تم تطعيمها، وأنه سيكون متوفرا بمركز تطعيمات أرض المعارض 20 فردا من فرق التوعية المجتمعية".