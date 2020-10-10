مصر.. أحد أنصار "مستقبل وطن" يصف قرية ببني سويف بـ"تل أبيب"

أحرق عدد من أهالى قرية ننا بمركز إهناسيا ببني سويف في مصر يوم الجمعة لافتات مرشح لحزب "مستقبل وطن"، عقب قيام أحد أنصاره خلال مؤتمر انتخابي بوصف القرية بأنها "تل أبيب".

من جانبه، أصدر الحزب بيانا حول الواقعة قال فيه إنه "من منطلق حرصنا على وأد أي محاولات للوقيعة والفتنة، نعلن اعتذارنا للجميع عن أي سوء فهم أو تفسير لكلمة تم ترويجها على صفحات التواصل الاجتماعي".

مع ذلك ، أصر الحزب على أنه "لم يصدر منه أي خطأ في حق أي من أبناء المركز بصفة عامة وبصفة خاصة أهالي قرية ننا"، وأن "الكلمة محل النقاش التي قالها أحد المواطنين بقرية منهرو أثناء اللقاء لم تكن مفهومة للمنصة، وأن ما حدث من أحد الحضور هو من يُسأل عنه".

ودعا البيان الجميع إلى "عدم زج اسم الحزب لإثارة الفتن"، معتبرا أن "حزب مستقبل وطن" يواجه منافسة غير نزيهة و"حملة ممنهجة للعمل على إضعاف تواجده بدوائر المحافظة".