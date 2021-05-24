مصر: أحكام بالسجن بحق المتهمين في قضية اغتصاب فتاة "التيك توك"

تمت معاقبة المتهم الرئيسى بسام رضا صابر شهرته "بيشوى"، بالسجن 10 سنوات عن تهمة خطف بالإكراه بالتحايل والاغتصاب بحق فتاة التيك توك منة عبد العزيز.

أصدرت محكمة جنايات الطالبية بمحكمة زينهم الإثنين، أحكامًا متفاوتة بالسجن والغرامة والبراءة على المتهمين بخطف وهتك عرض واغتصاب فتاة تطبيق التيك توك منة عبد العزيز.

وتضمنت الأحكام الصادرة ضدهم من المحكمة، معاقبة المتهم الرئيسى بسام رضا صابر شهرته "بيشوى"، بالسجن 10 سنوات عن تهمة خطف بالإكراه بالتحايل والاغتصاب، والحبس سنة، وغرامة 14 ألف جنيه، عن تعاطى المخدرات ومخالفة قرار حظر التجوال.

ومعاقبة المتهم الثانى، مازن إبراهيم وشهرته "مازن المميز"، بالسجن المشدد 5 سنوات عن تهمة هتك العرض، والسجن 3 سنوات للسرقة بالإكراه، والحبس سنة وغرامة 14 ألف جنيه عن تعاطى المخدرات ومخالفة قرار حظر التجوال.

والمتهمة الثالث شيماء أحمد، بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بإذاعة الفيديو وانتهاك خصوصية المجنى عليها، والسجن 3 سنوات للسرقة بالإكراه، والحبس سنة، وغرامة 14 ألف جنيه فى تهمتى تعاطى المخدرات ومخالفة قرار حظر التجوال.

أما المتهمة الرابعة فاطمة أحمد، عوقبت بالحبس سنة والسجن 3 سنوات (السرقة) وسنة غرامة 10 آلاف جنيه.

وعاقبت المحكمة المتهم الخامس حارس الفندق، بالسجن 3 سنوات إدارة مكان لتعاطى المخدارت وغرامة 100 ألف جنيه، فيما حصل المتهم الأخير "مالك الفندق" على البراءة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهام أحدهم بخطف المجنى عليها بالتحايل والإكراه، واقتران تلك الجناية بمواقعتها كرهًا عنها، واتهام الآخرين بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور مخدشة بشرفها، وتعاطى المخدرات، وإدارة وتهيئة مكان لذلك.