مصر: أحكام تصل للمؤبد بحق 30 شخصا لارتباطهم بداعش

أحكام تصل للسجن المؤبد ( 25 عاما) بحق 30 شخصا أدينوا بالأنضمام إلى تنظيم “داعش”

قضت محكمة مصرية، السبت، بأحكام تصل للسجن المؤبد ( 25 عاما) بحق 30 شخصا أدينوا بالأنضمام إلى تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” شمالي البلاد، وفق مصدر قضائي.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات صحافية أن “محكمة جنايات القاهرة أمن الدولة طوارئ، قضت اليوم بمعاقبة 18 شخصا بالسجن المؤبد، ومعاقبة 8 آخرين بالسجن 15 عاما، والسجن 10 سنوات بحق 4 آخرين ووضعهم تحت المراقبة الشرطية 5 سنوات عقب انقضاء عقوبتهم”.

وأدين المتهمون بـ”الانضمام إلى تنظيم (داعش) الإرهابى في عدة محافظات، واتخذوا مقرًا لتنظيهم في أحد مناطق الإسكندرية (شمال) في غضون الفترة من عام 2015 حتى 27 فبراير/ شباط 2018 والتخطيط لاستهدف كنيسة”.

وأحكام محاكم أمن الدولة نهائية وباتة وغير قابلة للطعن عليها بأى شكل، و يرفع الحكم لرئيس البلاد للتصديق عليه، وله صلاحيات طبقا للقانون أن يخفف العقوبة أو يوقفها أو يأمر بإلغائها.

ونفي خالد المصري عضو هيئة الدفاع بالقضية في تصريحات صحفية صحة الاتهامات الموجهة إلى موكليه بالقضية.

وفي 21 مارس/ آذار 2018 أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة 30 متهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، وعقدت أولى جلسات القضية فى 19 يونيه/ حزيران من العام ذاته.

وفي سياق آخر، برأت محكمة جنايات المنيا (وسط)، السبت 15 متهما بالتظاهر بالمحافظة في أحداث تعود لمطلع 2014 في الذكرى الثالثة لثورة يناير/ كانون ثان 2011، وفق مصدر قانوني معني بالقضية تحدثت إليها الأناضول.

وأطاحت ثورة يناير/ كانون ثان 2011، بالرئيس الأسبق، حسنى مبارك، بعد نحو 30 عاما من حكمه.