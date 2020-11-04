مصر: إخلاء سبيل مئات الموقوفين

أصدرت محكمة مصرية قرارا بإخلاء سبيل 461 موقوفا، على ذمة 19 قضية، بتدابير احترازية.

وقررت المحكمة إخلاء سبيل الموقوفين احتياطيًا بقضايا أحداث تظاهرات وعنف مختلفة، من بينها تظاهرات 20 سبتمبر 2019، وتظاهرات تيران وصنافير عام 2019.

جاء ضمن قائمة المُخلى سبيلهم: الصحفي هيثم حسن، والنشطاء السياسيون: رضوان أحمد شمروخ، مصطفي عبدالوهاب حسين، زياد أبوالفضل، عبدالرحمن عصام، ابراهيم مدحت، أحمد محيي، شريف صبرة، محمد أكسجين، ، وسامح سعودي، وكاريوكي، وآخرون.

من جانبه قال المحامى الحقوقى طارق العوضى لـRT إن عدد المفرج عنهم وصل الى 600 موقوفا، واصفا الخطوة بـ"الجيدة والمهمة".