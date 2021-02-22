مصر.. إصابة 3 وزراء بفيروس كورونا

أصيب 3 وزراء مصريين بفيروس كورونا، حسبما أفادت به وسائل إعلام محلية وبيان وزاري، مساء الأحد.

وفي وقت متأخر من مساء الأحد، أعلنت وزارة التجارة والصناعة في بيان، أن وزيرتها نيفين جامع، أصيبت بالفيروس.

وأوضحت أن جامع “تمارس عملها من المنزل، وفي مرحلة الاستشفاء، ومن المتوقع أن تعود إلى نشاطها خلال أيام”، دون أن توضح متى بدأت الإصابة.

غير أن صحيفة “أخبار اليوم” المملوكة للدولة، قالت عبر موقعها الإلكتروني، إنها لم تأت لمكتبها منذ 13 فبراير/ شباط الجاري بسبب الإصابة.

ونقلت الصحيفة ذاتها عن مصادر مطلعة لم تسمها أن وزير العدل عمر مروان، أصيب أيضا بالفيروس قبل 10 أيام، و”حالته الصحية في تحسن”.

ومساء الأحد، أكد الإعلامي المصري خيري رمضان ببرنامجه اليومي بفضائية محلية إصابة جامع ومروان، بجانب وزير المالية محمد معيط، دون تفاصيل عن الأخير.

ولم يصدر بيان من الحكومة المصرية بشأن حالة الوزراء الثلاثة.

وفي يونيو/ حزيران 2020، أصيب وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، بفيروس كورونا، وبعد نحو أسبوعين أعلن تعافيه.

وحتى الأحد، ارتفعت إصابات كورونا في مصر، إلى 178151 منها 10353 وفاة، و137837 حالة تعاف. (الأناضول)