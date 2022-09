مصر.. إلزام "نتفليكس" و"ديزني" بأعراف المجتمع

قررت السلطات المصرية، إلزام شركتي نتفليكس وديزني، بأعراف وقيم المجتمع المصري، في المحتوى الذي تقدمه، من خلال إصدار تراخيص وقواعد تنظيمية ملزمة.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن المجلس بيانا، قال فيه إن "التراخيص والقواعد التنظيمية تشمل التزام المنصات المشار إليها بالأعراف والقيم المجتمعية للدولة، والقيام بالإجراءات اللازمة حال بث مواد تتعارض مع قيم المجتمع".

وأضاف بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن "أعداد المشتركين في مصر شهدت زيادات كبيرة وغير مسبوقة".

المثلية الجنسية

وخاضت "ديزني"، على مدار العام الماضي، سلسلة من الخلافات مع رقباء الشرق الأوسط، بسبب محتواها الداعم للمثلية الجنسية، حيث طلب المراقبون إجراء تعديلات على الأفلام بما يناسب جمهورها، ولكن رفضت الشركة القيام بها، وفي مقابل ذلك تم منع الأفلام من العرض في دور العرض السينمائي منها "Eternals"، و"Doctor Strange in the Multiverse of Madness"، و"West Side Story"، بالإضافة إلى «Thor: Love and Thunder".

يذكر أن ديزني دأبت على بث الرسائل الموجهة للأطفال من خلال أفلامها واستعمال الوسائل التوجيهية الخفية لتنشر مفاهيمها خلال الأجيال، وقد حذر تربويون، من ترك الأطفال لمشاهدة هذه الأعمال بمفردهم بعيدا عن رقابة الأهل وتوجيههم؛ حفاظا على قيم الأسرة وتعاليم الإسلام.

خطط نتفليكس

وكانت نتفليكس كانت قد أعلنت عن خطط لإطلاق خطة اشتراك أرخص تعتمد على الإعلانات، منتصف يوليو/ تموز الماضي، وذلك بعد الربع الأول المخيب للآمال الذي خسرت فيه الشركة مشتركين لأول مرة منذ عقد.

وقالت شركة "نتفليكس"، وهي شركة أمريكية ترفيهية لبث الأفلام، إنها ستعمل مع شركة مايكروسوفت المتخصصة في تقنيات الحاسوب، لإطلاق خطة اشتراك أرخص تتضمن إعلانات، حيث تكافح شركة البث العملاقة لجذب العملاءت، وفقا لوكالة "بلومبرغ".