مصر: اجراءات امنية مشددة عشية عيد الميلاد

توفير الأجواء المناسبة أثناء احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

كثفت وزارة الداخلية المصرية من الخدمات الأمنية بكافة المنشآت الحيوية والهامة لتوفير الأجواء المناسبة أثناء احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

وأعلنت الداخلية المصرية أن خططها الأمنية شملت تكثيف التواجد الأمني وتعيين الإرتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة ، وتسيير الأطواف الأمنية والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية ، للحفاظ على الأمن.

وأضافت الوزارة، أنها على استعداد التعامل الفوري والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو تلك الأجواء، كما تم الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية، فضلاً عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة في عمليات الفحص والتأمين.

وتابعت أنه سيتم الاستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتفتيش محيط المنشآت وتمشيطها ، والتواجد الميداني لكافة المستويات الاشرافية والقيادية لمتابعة فعاليات الأداء الأمني.