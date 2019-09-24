مصر: احباط محاولة لاغتيال السيسي

عرضت قناة "إم بي سي مصر"، اعترافات خطيرة لما وصفتهم بـ مجموعة من الإرهابيين يعترفون فيها بمحاولة اغتيال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في استراحته بالمعمورة.

وتم عرض مقطع الفيديو لاعترافات الإرهابيين، أحمد إمام نجم، ومحمود هاني قبلان، عضوي "لواء الثورة" لمراقبة استراحة الرئاسة بالمعمورة في محاولة لاغتيال الرئيس السيسي باستخدام القناصة.

وقال أحمد إمام نجم، أنه تدرب على رصد الشخصيات الهامة وقام باستلام كاميرات لمراقبة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد وصول معلومات عن تردده على استراحته في المعمورة على متن طائرة خاصة، وأن هناك من سيقوم بتنفيذ العملية واستهدافه بالقناصة.

وأشار محمود هاني قبلان، إلى أنه تدرب في سوريا، وكان يجهز لعملية اغتيال الرئيس المصري من داخل إحدى الشقق السكنية المواجهة لاستراحة المعمورة بالإسكندرية.

وعرض برنامج "الحكاية" فيديو للشقة المستخدمة في مراقبة استراحة المعمورة في محاولة لاغتيال الرئيس السيسي، بالإضافة للأجهزة والكاميرات التي استخدمت في عملية المراقبة.