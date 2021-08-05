مصر.. ارتفاع أسعار الخبز بنسبة 300%

قال الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، أن قرار تحريك سعر رغيف الخبز المدعم في البلاد لن يكون له أثر على سعر الخبز السياحي.

وحدد الاتحاد العام سعر رغيف الخبز بـ 20 قرشا (1.2 سنت) بدلا من 5 قروش (0.3 سنت)، بنسبة ارتفاع 300 بالمئة.

وقال المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام، أن منظومة دعم رغيف الخبز تعاني منذ فترة كبيرة من اهدار جسيم لموارد الدولة، فمن ناحية يوضح حجم ما يتم استبداله من نقاط الخبز شهريا بمنظومة الدعم التمويني عدم استغلال المستفيدين من الدعم لحوالي 10% مما يتم تخصيصه سنويا لدعم الخبز ويتم استبدال عدد الأرغفة التي لايصرفها صاحب البطاقة التموينية بواقع عشرة قروش للرغيف بمنتجات أخرى

وتابع: من ناحية أخري تشير التقارير الي وجود هدر لما يتم انتاجه يوميا من الخبز المدعم واستغلاله في غير الغرض من انتاجه مثل علف الطيور والمواشي بنسبة تتراوح بين 25 و 35 % من اجمالي حجم الانتاج .

وأضاف العربي أن تقليص ما يتم تخصيصه من ميزانية الدولة لدعم الخبز واعادة توجيهه لمشروعات جديدة من شأنه احداث نقلة حقيقية في تمويل العديد من المشروعات القومية التي ستسحن من المناخ الاقتصادي وتخلق فرص عمل جديدة للشباب وتوفر حياة كريمة للمواطنين حيث تستحوذ منظومة دعم انتاج رغيف الخبز علي حوالي 50% من اجمالي مخصصات منظومة الدعم و التي تقدر بحوالي 84.5 مليار جنيه سنويا.

وأشار العربي أنه عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عن ضرورة تحريك سعر الرغيف الدمعم واحتدم الجدل بالشارع المصري بين مؤيد ومعارض ومتخوف من أن يتسبب تحريك الدعم عن رغيف الخبز الي تحرك أسعار منتجات وسلع أخري بالأسواق وأن يتبع ذلك التحرك موجة تضخمية ترهق المستهلك المصري، بما دفع اتحاد الغرف التجارية الي اعداد تقرير مبدئي عن منظومة دعم رغيف الخبز وما يتم اهداره في تلك المنظومة من موارد الدولة بالاضافة الي استطلاع رأي الغرف التجارية بالمحافظات حول تأثير هذا القرار علي كافة الأسواق بالجمهورية .