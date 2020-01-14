مصر: استئناف المفاوضات الفنية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الثلاثاء

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنه من المقرر استئناف المفاوضات الفنية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة التي تستضيفها الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء.

وذكرت الوزارة في بيان أن وزيري الخارجية والموارد المائية والري المصريين شاركا في الاجتماع الذي عٌقد يوم الإثنين بوزارة الخزانة الأمريكية برئاسة وزير الخزانة ستيفن منوشن وبحضور رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس لمناقشة مستجدات المفاوضات الجارية حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الاجتماعات تضمنت لقاءات مطولة ومعمقة بين الجانبين المصري والأمريكي تم خلالها شرح الرؤية المصرية للقواعد والآليات التي يتعين أن تحكم ملء وتشغيل سد النهضة، كما أعقب ذلك لقاء مجمع لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان وأثيوبيا والوفود المرافقة تم خلاله التباحث حول الأسس والضوابط الفنية اللازمة للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه من المقرر أن تستأنف المفاوضات الفنية الثلاثاء على المستوى الوزاري لمراجعة وبحث نتائج المشاورات الفنية. (د ب أ)