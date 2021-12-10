مصر: استخراج كنز ثمين نقبت عنه عصابة

كشفت عمليات تنقيب غير شرعية نفذتها عصابة سرقة الاثار عن كنز ثمين سيطرت عليه الدولة المصرية حيث احتوى على تابوت أثري ضخم من باطن الأرض، بمنطقة جبانة مدينة "أون" الأثرية التابعة لعين شمس وهو عبارة عن مقبرة تضم عدة غرف، ومن المرجح العثور على المزيد من التوابيت والقطع الأثرية في نفس المقبرة طبقًا للشواهد والمعاينة الأولية.

مقبرة ضخمة

واعلن الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية، ان قوات الامن ان قوات الأمن نجحت في ضبط الكنز الاثري بعد القبض على عصابة تقوم بالتنقيب أسفل أحد العقارات السكنية بمنطقة عين شمس.

القبض على العصابة

وتقول وسائل اعلام مصرية انه تم القبض على افراد العصابة وضبطهم واعترفوا بارتكابهم الواقعة وتعمدوا إخفاء الحفرة بقصد التهريب لخارج البلاد، وبإرشادهم تم التوصل إلى مكان التنقيب والحفر وتبين أنه بمساحة ٢٤٠ متر تقريباً عبارة عن مسطح وعدة حجرات، كما تبين وجود باب خشبى منزلق مشيد حديثاً لإخفاء معالم فتحة الحفر برفعه، تبين وجود غطاء إسمنتى مُعد خصيصاً لغلق الفتحة، بتحريكه تبين وجود حفرة بعمق حوالى ثلاثة أمتار ومجهزة بسلم حديدى للنزول إلى الأسفل، كما تبين وجود مقبرة أثرية وبداخلها تابوت جرانيتى ضخم يصل طوله إلى ثلاثة أمتار وعليه نقوش فرعونية، كما تم العثور على كمية كبيرة من الأدوات المستخدمة فى التنقيب والحفر.

نقل التابوت الى المناطق الاثرية

ولفت إلى أن الكشف أسفل عقار سكني لذا يتم التعامل معه بحذر شديد، حيث يجري حاليا استخراج التابوت المكتشف لنقلة لأقرب منطقة أثرية وهي في تلك الحالة منطقة المطرية الأثرية، مؤكدًا أنه فور استخراج التابوت ستجري قراءة النص عليه ومن الأغلب أنه لكاهن بمعبد أون، حيث تشير الدلائل والنص الجنائزي عليه، موضحًا أن التابوت من البازلت الأسود ويبلغ طوله ثلاث أمتار والكشف مجاور لمقبرة "بانحسي الفرعونية".