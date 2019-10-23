مصر: استنفار وتعطيل المدارس والجامعات بسبب الاحوال الجوية

أصدر رئيس الوزراء المصري،د. مصطفى مدبولي، قرارا بتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات بمحافظات القاهرة الكبر الأربعاء،بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال مكتب رئيس مجلس الوزراء المصري، أنه بناءا على تقارير تلقاها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، من هيئة الأرصاد الجوية، بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة اليوم الاربعاء ، على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، أكثر مما حدث اليوم، فقد تقرر تعطيل الدراسة غدا بكل من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بجميع المدارس والجامعات.

فيما أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان في مصر، عن رفع درجة الاستعداد للقصوى بمستشفيات المحافظات التى سقطت بها الأمطار، والمعرضة لسقوط الأمطار، وعقد غرفة الطوارئ والازمات على مدار 24 ساعة لمواجهة أي طوارئ ، وذلك فى اطار خطة الوزارة لمواجهة السيول، بناءً علي توقعات هيئة الأرصاد الجوية بعدم الاستقرار في الأحوال الجوية واحتمالية هطول أمطار غزيرة على بعض المحافظات.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة،أن الخطة تتضمن توفير فرق للانتشار السريع المركزية بكل محافظة والتأكد من جاهزيتها وتوافر أطقمها الطبية والأطقم المعاونة من فنيين وتمريض، وأدوية الطوارئ، ومراجعة المخزون الاستراتيجي من أكياس الدم، حيث تم التأكد من وجود رصيد كافٍ، مشيراً إلى التنسيق بين هيئة الإسعاف ومستشفيات الإخلاء الطبي

وقال مجاهد إن الخطة تهدف إلى تقديم الرعاية الطبية المتكاملة، ونقل أي مصابين إلى المستشفيات، مشيراً أن هناك تواصلاً دائم بين غرفة الطوارئ الرئيسية وهيئة الإسعاف، فضلاً عن التنسيق بين المستشفيات داخل المحافظة وخارجها، مؤكداً على جاهزية مديريات الصحة وتوافر الإمكانات من حيث توافر الأدوية والمستلزمات الطبية