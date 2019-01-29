تم الكشف عن المخطط والعناصر القائمة على تنفيذه داخل وخارج البلاد

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الثلاثاء، عن إجهاض مخطط لجماعة الإخوان المسلمين، بعد أن توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول قيام قيادات التنظيم الهاربة للخارج.

وأشارت الداخلية المصرية في بيان لها، أن قيادات الإخوان الهاربة تحاول من خلال المخطط إحداث حالة من الفوضى بالبلاد خلال شهري يناير وفبراير تزامنا مع ذكرى 25 يناير، والقيام بأعمال تخريبية وقطع الطرق العامة وتعطيل حركة المرور ومحاولة نشر الفوضى وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام والإضرار بالمصالح القومية للبلاد وفق موقع روسيا اليوم الالكتروني

وأضافت الداخلية المصرية أن قيادات التنظيم قامت بتشكيل كيان عبر شبكة الإنترنت ضم عناصر من تنظيم الإخوان، ومجموعة من العناصر تحت مسمى "اللهم ثورة" وقاموا بعقد عدة اجتماعات خارج البلاد للاتفاق على خطوات تنفيذ مخططهم على أن يتم تمويل ذلك المخطط من خارج البلاد عبر مجموعة من الكيانات الاقتصادية التابعة لجماعة الإخوان بالداخل .

وكشفت عن أسماء قيادات التنظيم أبرزهم ياسر العمدة الهارب إلى تركيا، حيث قام باستقطاب عدد من العناصر عبر الإنترنت، وربطهم ببعض الكوادر الإخوانية وتحريضهم على القيام بأعمال تجمهر وتظاهر مصحوبة بأعمال عنف، حيث تم تقسيمهم إلى مجموعات تتولى كل مجموعة القيام بهذه التكليفات بمختلف المحافظات.

وتم الكشف عن المخطط والعناصر القائمة على تنفيذه داخل وخارج البلاد، حيث أمكن تحديد وضبط عدد من عناصر ذلك التحرك وبلغ عددهم "54" من العناصر الإخوانية وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية وأدوات تخريبية تستخدم في أعمال الشغب وقطع الطرق وإحداث الحرائق .