مصر: اغلاق المنشآت التجارية الساعة 9 مساءا

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إغلاق المتاجر والمراكز التجارية والمقاهي من الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي اعتبارا من غد الخميس وحتى 21 مايو أيار.

جاء القرار بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، بحسب مدبولي الذي قال إنه سيتم حظر التجمعات الكبرى والحفلات خلال الفترة نفسها، كما ستغلق الشواطئ والمتنزهات من 12 إلى 16 من مايو أيار.

أصدرت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عدة قرارات للحد من انتشار كورونا خلال الفترة المقبلة.

وجاءت قرارات اللجنة التي سيتم تطبيقها اعتبارًا من الغد حتى 21 مايو الحالي:

- مواعيد غلق كل المحال والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم والمسارح ودور السينما من الساعة 9 مساء مع السماح للمطاعم بتوصيل الطلبات للمنازل بعد 9 مساء.

- حظر أي تجمعات أو حفلات فنية أو فعاليات جماهيرية.

- إجازة عيد الفطر من الأربعاء 12 مايو حتى الأحد 16 مايو.

- غلق كامل للشواطئ والحدائق والمتنزهات خلال إجازة عيد الفطر.

- صلاة العيد يسمح بها في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة بنفس الإجراءات الاحترازية، مع عدم اصطحاب الأطفال.