مصر.. افتتاح أكبر مجمع للسجون مبني وفق الطراز الأمريكي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنه سيتم افتتاح أكبر مجمع للسجون في مصر، خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه مصمم وفقا لنسخة أمريكية، ويعتبر واحدا من 8 سجون في البلاد.

وأشار الرئيس المصري أن الحكومة لا تريد معاقبة السجناء مرتين قائلا :"هنعاقبه مرة واحدة، لكن إقامة بشكل آدمي"، وأضاف السيسي: "لن يكون هناك سيارات ترحيلات، وإنما حركة محترمة جدا وإعاشة محترمة ورعاية طبية، ورعاية إنسانية وثقافية وإصلاحية، محدش هياخده في عربية الترحيلات، القضاء موجود هناك"

وحث السيسي المصريين على حب بلاده بالفعل لا بالقول، قائلا : "نفسي أِشوف بلدي أحسن حاجة في الدنيا، أي إنسان في الدنيا طبيعي إنه يحب بلده ويحب إنها تبقى أحسن حاجه في الدنيا، لكن المهم أن تحبها وأن تكون مستعد للبذل لأجلها، وليس حب بالكلام"

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام مصرية محلية عن قيام وزارة الداخلية المصرية بتغيير مسمى قطاع السجون ليصبح اسمه قطاع "الحماية المجتمعية".

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد بدأت، تنفيذ حركة تنقلات الشرطة للقيادات والضباط في جهاز الشرطة على مستوى الجمهورية، في كافة قطاعات وإدارات ومديريات الأمن، عقب حركة الشرطة 2021، التي اعتمدها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ولفتت إلى أنه من أبرز ملامح الحركة تغيير مسمي قطاع السجون إلى قطاع الحماية المجتمعية وتحول مسمى السجين إلى نزيل.

وأشار الموقع إلى أن وزارة الداخلية استحدثت 4 قطاعات جديدة، "بهدف تطوير والارتقاء بالأداء الأمني داخل المنظومة الأمنية".

وكذلك "تم تغيير مسميات بعض الإدارات ودمجها مع بعض للتواكب مع خطة وزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة التي تركز على الحماية والرعاية الاجتماعية".

وعدلت الداخلية المصرية أيضا مسميات بعض القطاعات منها تغيير مسمى قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، إلى قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

وكذلك غيرت الداخلية قطاع الشرطة المتخصصة إلى قطاع المرور والحماية المدنية، وقطاع الأمن الاجتماعي إلى قطاع الشرطة المتخصصة.