مصر.. "الأوقاف" تستنفر قواها استعدادا لصلاة الجمعة القادمة

أكدت وزارة الأوقاف المصرية على أنه تم منع أي إجازات غير وجوبية لجميع العاملين بالمساجد، من الأحد إلى الجمعة القادمة، من أجل الإعداد والتنظيم الجيد لصلاة الجمعة القادمة

ويشمل منع الإجازات الأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين وعمال الخدمات، وكذلك جميع القيادات والمفتشين سواء بالديوان العام أم بالمديريات الإقليمية.

ووجه محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصرية، جميع المديريات بالقيام بحملة نظافة وتعقيم واسعة، تنطلق من الاثنين إلى الخميس القادم، استعدادا لعودة صلاة الجمعة المقبلة.

وأكد في بيان اليوم السبت، على وضع واستكمال وضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، إذا كانت علامات التباعد التي سبق وضعها لا تغطي كامل مساحة المسجد.

كذلك وضع علامات التباعد بساحة المسجد، إن كانت له ساحة داخل سور المسجد، مشددا على حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال واجتهادهم في الاستعداد لعودة صلاة الجمعة.

وشددت الوزارة على أن العاملين مسؤولون مسؤولية تضامنية مع إمام المسجد أو الخطيب ومفتش المنطقة ومدير الإدارة وجميع قيادات المديرية، عن تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، وتحقيق عملية التباعد بين المصلين.

ووضعت وزارة الأوقاف عددا من الضوابط لعودة صلاة الجمعة للمساجد، جاء في مقدمتها الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار سجادة الصلاة الشخصية.

وفتح المساجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق، وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط، وتكون خطبة الجمعة في حدود 10 دقائق.