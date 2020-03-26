مصر: الإعدام ل 5 أشخاص في قضية حرق خط أنابيب بترول

أصدرت محكمة جنايات دمنهور في مصر، حكما بالإعدام شنقا على 5 متهمين والمؤبد لـ5 آخرين في قضية حريق خط أنابيب بترول

وجاء حكم الإعدام على الأشخاص الخمسة بسبب اتهامهم بحريق خط البترول المار بقرية المواسير في مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة يوم 11 نوفمبر 2019، حيث راح ضحيته 9 أشخاص وأصيب 11 آخرون.

وألزمت هيئة المحكمة المتهمين جميعا بأن يدفعوا لشركة أنابيب البترول مبلغ 2 مليون و462 ألف جنيه.

وكانت هيئة المحكمة أصدرت قرارا في جلسة 27 فبراير الماضي بإحالة أوراق 5 متهمين في القضية إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.