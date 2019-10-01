مصر: الإفراج عن عشرات المتظاهرين الموقوفين

أعلنت منظمات حقوقية مصرية، أن قوات الأمن أطلقت العشرات ممن ألقي القبض عليهم في تظاهرات 20 و27 سبتمبر الماضي، دون توجيه أي تهم لهم

ووفق ما ذكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، فإن السلطات الأمنية المصرية أطلقت سراح العشرات في محافظات الإسكندرية والدقهلية والغربية، فيما أكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إطلاق سراح العشرات في محافظتي السويس والبحيرة بالإضافة إلى العاصمة المصرية القاهرة ومحافظة الجيزة.

وكانت مراكز حقوقية مصرية، قالت إن قوات الأمن احتجزت ما يقارب 2000 شخص، على خلفية التظاهرات المحدودة التي طالبت برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأصدر النائب العام المصري قبل أيام بيانا، أعلن فيه استمرار التحقيق مع زهاء 1000 شخص على خلفية اتهامات بالتحريض على التظاهر في الميادين والطرق العامة، لكنه أوضح أنه سيخلى سبيل "من وضعوا أنفسهم موضع الشبهات غير قاصدين ارتكاب الجرائم".

من جهتها، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا، انتقدت فيه احتجاز مئات المتظاهرين، وطالبت بالإفراج عنهم.

وتظاهر مناهضون للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 20 و27 سبتمبر الماضي للمطالبة برحيله عن السلطة، بينما تظاهر مؤيدون له للتعبير عن دعمهم وتأييدهم للرئيس المصري