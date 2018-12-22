مصر: الاعدام لداعشي قتل طبيبا قبطيا في عيادته

وجاء قرار محكمة جنايات القاهرة بإجماع الآراء وبعد استطلاع رأي مفتي الديار المصرية.

قضت محكمة جنايات القاهرة، يوم السبت، بالإعدام شنقا على رجل ينتمي لتنظيم "داعش"، بعد إدانته في جريمة قتل طبيب قبطي داخل عيادته في القاهرة.

وجاء قرار محكمة جنايات القاهرة بإجماع الآراء وبعد استطلاع رأي مفتي الديار المصرية.

وحسب تحقيقات النيابة العامة، فقد انضم المتهم حسن زكريا البالغ من العمر (30 عاما)، إلى جماعة أسست خلافا للقانون، فضلا عن اعتناقه أفكار تنظيم "داعش".

وتعود القضية إلى شهر سبتمبر الماضي، عندما توجه الجاني إلى عيادة طبيب الأنف والأذن والحنجرة ثروت جورجي شاكر (82 عاما)، في حي الساحل بالعاصمة القاهرة، وطبقا لتقارير إعلامية فإن القاتل وجه سلسلة طعنات إلى الطبيب.