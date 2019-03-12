مصر: الاعدام لعشرينية بتهمة القتل والسطو

مصر.. إحالة أوراق فتاة عشرينية للمفتي بسبب القتل والسطو

قضت محكمة جنايات القاهرة، بإحالة فتاة في العقد الثاني من العمر إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي بإعدامها، بعد اتهامها بقتل مسنة بقصر النيل بالقاهرة وسرقتها.

وجاء في قرار الإحالة أن المتهمة مريم سليمان عاطلة 21 سنة، قامت بسرقة المجني عليها عن طريق الإكراه، بعد أن تسللت إلى العقار الذي تسكنه المغدورة وتحصلت منه على أداة "عصا خشبية" وقامت بالدخول إلى غرفتها، وضربها في سريرها لشل مقاومتها والحيلولة دون استغاثتها وتمكنت بتلك الوسيلة القسرية من سرقة ما بيدها من مصوغات.

كما أضاف قرار الإحالة قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار، حيث سددت لها عدة ضربات بعموم جسدها.

وتتزايد في مصر بالآونة الأخيرة جرائم العنف بشكل كبير، حيث يأتي بعضها نتيجة خلافات أسرية ويكون الضحايا من الأبناء، أو جرائم قتل بهدف السرقة.