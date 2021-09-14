مصر: الاعدام لمسؤول في حكومة مرسي

نفذ مصلحة السجون المصرية حكم الاعدام بحق احد المسؤولين في نظام حكم الرائيس الراحل محمد مرسي فيما حكم على شقيقه بالسجن 10 سنوات.

الاعدام لمسؤول في حكومة مرسي

واعدمت محكمة مصرية رامي محمد شحاتة، وهو فني هندسي بمجلس وزراء حكومة الرئيس الراحل محمد مرسي بالإعدام عما أسند اليه، كما حكم بالسجن 10 سنوات لشقيقه راضي محمد شحاتة.

قضت محكمة مصرية بإعدام رامي محمد شحاته فني هندسي بمجلس وزراء حكومة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، كما قضت المحكمة بالسجن 10 سنوات لراضي محمد شحاتة#هنغرد_في_عشق_مصر pic.twitter.com/uirLwmWWaD — @Fofaaghapy (@Fofaaghapy2) June 21, 2021

جماعة ارهابية

واتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهما في غضون عام 2014 في دائرة قسم مدينة نصر أول، انضما إلى جماعة أسست على خلاف الدستور وأحكام القانون، تهدف إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد شرع المتهمان في استعمال عبوات مفرقعة استعمالا من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر، وأحدث انفجارها موت شخص، بأن صنع المتهمان عبوات مفرقعة لاستخدامها في استهداف الأشخاص والمنشآت العامة والشرطية تحقيقا لأهداف إرهابية.