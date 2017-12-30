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مصر: الحكم على مرسي بالحبس 3 سنوات بتهمة "إهانة القضاء"

مصر: الحكم على مرسي بالحبس 3 سنوات بتهمة "إهانة القضاء"
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