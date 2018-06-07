مصر.. السيسي يكلف وزير الإسكان بتشكيل حكومة جديدة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مصطفى مدبولي وزير الإسكان بتشكيل حكومة جديدة، خلفًا لحكومة شريف إسماعيل التي تقدمت باستقالتها قبل أيام.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية (أ ش أ)، فإن “السيسي كلف، اليوم الخميس، مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة عقب أيام من حلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية”.

وسبق أن تولى مدبولي منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء شريف إسماعيل خلال سفر الأخير للعلاج بالخارج.