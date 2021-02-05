مصر: القبض على احمد ونهى بعد بث افلام جنسية

اوقفت النيابة العامة المصرية، اليوتيوبر المصري أحمد ونهى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما ببث مقاطع منافية للآداب ومحتوى مصنفا على أنه خادش للحياء العام.

كما تم احتجاز 3 أشخاص من القائمين على قناة أفلام قصيرة، التي اشتهر أصحابها باسم أحمد ونهي، على ذمة تحريات مباحث الاتصالات، مع تجديد حبس المتهمين في المواعيد القانونية.

مقاطع خادشة للحياء

في التهمة الموجهة إليهما، وهي بث مقاطع فيديو خادشة للحياء، والتنمر على أحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، في حين أخلي سبيل زملائهم الممثلين السابقين في قناة "الحاج زموط"، التي كانوا يقومون بالتمثيل فيها معا، قبل الانفصال وإنشاء قناة أفلام قصيرة جديدة.

وكانت مديرية أمن البحيرة بالتعاون مع مباحث الاتصالات، قد ألقت القبض على 3 متهمين في قضية فيديوهات أحمد ونهي، وهم اليوتيوبر نهي 30 سنة، واليوتيوبر أحمد 23 سنة، ومصور مقاطع الفيديو، نادر 26 سنة.

وأكد المتهمون على أن كل المقاطع التي قاموا ببثها على موقع "يوتيوب" هي مقاطع تمثيلية، وأن هدفهم جمع المال لا غير.

كما وكانت إدارة تكنولوجيا المعلومات والآداب العامة قامت بجمع تحرياتها حول ” أحمد ونهي” .والفيديوهات التي قاما بتقديمها وعرضها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تخدش الحياء العامة.

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كما وأحدثت الفيديوهات موجة غضب عارمة في مصر، مطالبين بسرعة القبض عليهما ومحاكمتهما ليكونوا عبرة. بعد ظهورهما في فيديوهات يمارسون الإباحية من خلال التمثيل بشكل علني بملابسهم.

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