مصر: القبض على متحرش المعادي

ألقت الأجهزة الأمنية في العاصمة المصرية القاهرة، القبض على رجل أقدم على التحرش بطفلة صغيرة داخل مدخل مبنى، والتقطته كاميرات مراقبة مثبتة في المكان.

تكثيف الجهود لضبط المتحرش

و كان نشطاء المنصات الاجتماعية قد تداولوا فيديو وصف بـ"المقزز" لشخص يرتدي بدلة أنيقة وقد أقدم على التحرش بطفلة صغيرة تبلغ من العمر 6 أعوام وملامسة أجزاء حساسة من جسدها.

وبحسب التحريات والمعلومات التي تم جمعها من قبل الفرق الأمنية، يدعى المتهم “م. ج” ويبلغ من العمر 32 عاما.

ويظهر في الفيديو خروج سيدة يبدو أنها شاهدت ما يحدث في كاميرا المراقبة، لتواجه المتحرش الذي سرعان ما ترك الطفلة، لتلوذ بالفرار، في حين تظاهر هو أنه لم يرتكب أي شيئ. وأمام مواجهة السيدة له وإشارتها لكاميرا المراقبة، تهرب الرجل من المواجهة وسار بعيدا.

المتحرش استدرج الطفلة

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يظهر فيه المتهم أثناء استدراجه الطفلة داخل مدخل المبنى وتحرشه بها، والإمساك بمناطق حساسة من جسدها.

كما يُظهر أيضا صاحبة كاميرا المراقبة في العقار وهي تتشاجر مع المتهم، وتنقذ الطفلة من بين يديه، ليفر هاربا، ثم يتم ضبطه.

وجرى تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، ومن المقرر إحالة المتهم لنيابة المعادي لتولي التحقيق معه.

احتفاء بشجاعة السيدة

وقد أثار ذلك المقطع المصور حالة من الغضب لدى الرأي العام المصري وتصدر وسم (هاشتاغ) "متحرش الأطفال" مواقع التواصل، وسط مطالبات بإلقاء القبض على ذلك الرجل وتقديمه للعدالة بأسرع وقت.

ولاحقا، أكدت وسائل إعلام محلية، أن الشرطة تمكنت بالفعل من القبض على (م.ج) الذي يظهر في الفيديو، وهو متزوج ولديه طفلين ويعمل في إحدى شركات المقاولات والبناء.

ونوهت التقارير إلى أنه جرى إيداع المتهم بقسم شرطة المعادي تمهيدا لعرضه على النيابة العامة واستكمال إجراءات التحقيق.

وقد أشاد العديد بشجاعة المرأة التي تصدت لذلك المتحرش، إذ وصفتها المغردة علياء أمير بأنها بطلة مصرية في اليوم العالمي للمرأة

الازهر : سلوك منحرف

أكد مجمع البحوث الإسلامية التابع لمشيخة الأزهر، برئاسة شيخ الازهر الدكتور أحمد الطيب، في جلسته صباح اليوم الثلاثاء بمقر مشيخة الأزهر، أن التحرش بالأطفال سلوك منحرف محرم، تأباه النفوس السوية، وتجرمه الشرائع والقوانين كافة، مشددًا على أن هذا السُّعَار المحموم والمذموم الذي بات ينتشرُ واقعيًّا وافتراضيًّا، يستوجب أشد العقوبات الرادعة، وتجريمه يجب أن يكون مطلقًا ومجردًا من أي شرط أو سياق.

وأشار المجمع إلى أن التحرش بالأطفال ظاهرة كريهة منافية للإنسانية والسلام والمروءةِ وكمال الرجولةِ، مهيبا بالمجتمع تشديد الرقابة على المتحرشين والإبلاغ عنهم، وتوعية الأطفال بأفعالهم الإجرامية، ورفع الوعي بجريمة التحرش كسلوك مشين يستوجب مواجهته بشكل صارم، مطالبًا بمواجهة هذه الظاهرة من خلال المناهج الدراسية وتناوله في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وأماكن تواجد الأطفال بطريقة تناسب طبيعة المرحلة العمرية للطفل.

ضرورة دعم الاطفال

وشدد المجمع على ضرورة دعم الأطفال وأسرهم في المطالبة بحقوقهم، وتفعيل القوانين الرادعة للمتحرشين، مشيدا بجهود الأفراد والمؤسسات في مواجهة هذه الجريمة والتصدي لها، وتضييق الحصار على المتحرشين؛ صيانة للقيم وحماية للطفل، داعيًا الجميع لاتخاذ مواقف إيجابية تجاه جرائم التحرش عموما والتحرش بالأطفال على وجه الخصوص؛ لما قد يتداخل على الطفل من تحديد السلوك وعدم قدرته على مواجهة المتحرش، فالسلبية تجاه المتحرش ممقوتة، والواجب منعه وتسليمه للجهات المسؤولة.