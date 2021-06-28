مصر.. القبض على مصريين وفرنسي في واقعة تهريب القطع الأثرية

أعلنت النيابة العامة المصرية القبض على مواطنين مصريين اثنين وفرنسي واحد، على صلة بواقعة تهريب القطع الأثرية التي استردتها القاهرة من فرنسا.

وفي بيان لها، أوضحت النيابة العامة أن النائب العام، حمادة الصاوي، أمر بتسليم القطع الأثرية المستردة للجنة الفنية المشكلة من وزارة الآثار لفحصها، وبيان الحضارات المصرية التي تنسب إليها.

تجدر الإشارة إلى أن تحقيقات النيابة العامة في هذه القضية، بدأت منذ عام 2019، وذلك بعد أن أبلغ مواطن فرنسي السفارة المصرية لدى باريس، باقتناء فرنسي -متوفى- قطعا أثرية بمسكنه في العاصمة الفرنسية، بعد دخولها بطريقة غير مشروعة، وباشرت إجراءات التحقيق، واتخذت سبل التعاون القضائي الدولي مع السلطات القضائية الفرنسية.

وكان حمادة الصاوي قد عاد مساء أمس الأحد من باريس إلى العاصمة المصرية القاهرة، ومعه أكثر من 100 قطعة أثرية مصرية هُربت إلى فرنسا. (الوطن)