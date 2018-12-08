مصر: القضاء على مسلحين نفذو هجوما على مسيحيين في نوفمبر

الشرطة قتلت اثنين يشتبه بأنهما من منفذي هجوم على مسيحيين في نوفمبر

قالت وزارة الداخلية في بيان يوم السبت إن الشرطة المصرية قتلت مسلحين اثنين يشتبه بضلوعهما في الهجوم الذي وقع الشهر الماضي على حافلة تقل مسيحيين في محافظة المنيا.

كانت قوات الأمن قتلت في وقت سابق 19 متشددا يشتبه بضلوعهم في الهجوم الذي وقع في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن سبعة مسيحيين كانوا في طريق عودتهم من تعميد أحد الأطفال في دير بوسط مصر.