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مصر: اللجنة الشعبية للتضامن مع سوريا ترفض تصريحات ترامب حول الجولان

مصر: اللجنة الشعبية للتضامن مع سوريا ترفض تصريحات ترامب حول الجولان
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