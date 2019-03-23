مصر: اللجنة الشعبية للتضامن مع سوريا ترفض تصريحات ترامب حول الجولان
دانت "اللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب السوري" تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن مرتفعات الجولان السورية المحتلة.
وأوضحت اللجنة أن هذه التصريحات تتناقض مع مواثيق ومبادئ القانون الدولي وتتنافى مع قرار مجلس الأمن رقم 497 بتاريخ 17 ديسمبر 1981 الذي أعتبر ضم إسرائيل لمرتفعات الجولان لاغيا وباطلا وليس له أي أثر قانوني دولي.
وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة وآخرها القرار بتاريخ 16 نوفمبر 2018 الذى يؤكد على سيادة سوريا على مرتفعات الجولان واعتبار كل الإجراءات الإسرائيلية باطلة ولاغية.
وترى اللجنة أن تصريحات الإدارة الأمريكية تسقط مصداقيتها كوسيط نزيه وتزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتشكك في مصداقية الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، مما يغذى البيئة الحاضنة للفكر المتطرف وتبرر وجود الجماعات الإرهابية.
ودعت "اللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب السوري" جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم في مواجهة الانحياز الأمريكي الكامل لإسرائيل، وتدعو كذلك القادة العرب إلى التحرر من الهيمنة الأمريكية واستخدام كل الإمكانيات العربية وتوحيد الجهود واستعادة الأراضي العربية المحتلة.