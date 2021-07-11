مصر.. المؤبد لمرشد الإخوان محمد بديع وقيادات أخرى من الجماعة

قضت محكمة النقض المصرية بتأييد حكم السجن المؤبد (25 عاما) بحق مرشد جماعة الإخوان المسلمين، و 9 آخرين من قيادات الجماعة، في قضية اقتحام الحدود الشرقية للبلاد

حيث قضت محكمة النقض، في حكم بات، بتأييد حكم الجنايات الصادر بمعاقبة مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، والقياديين محمد الكتاتني ومحمد البلتاجي ومحيي حامد و4 آخرين بالسجن المؤبد لإدانتهم بقضية اقتحام الحدود الشرقية في البلاد.

والمتهمون المؤيد ضدهم حكم المؤبد، هم: محمد بديع، رشاد بيومي، محيي حامد، محمد سعد الكتاتني، سعد عصمت الحسيني، مصطفى الغنيمي، محمد البلتاجي، إبراهيم أبوعوف.

كما قضت المحكمة ببراءة أحمد أبو مشهور، والسيد حسن، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد دياب، وأحمد العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلى عزالدين، بعد قبول طعنهم وإلغاء حكم الجانيات الصادر بمعاقبتهم بالمشدد 15 عاما.

كما تضمن الحكم انقضاء الدعوى بحق المتهم عصام العريان لوفاته

ووفق القانون المصري، يعد حكم اليوم نهائيا وباتا وغير قابل للطعن أمام أي محكمة أخرى في البلاد.

وفي سبتمبر/ أيلول 2019، قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن 25 عاما بحق 11 شخصا بينهم بديع، في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة باقتحام الحدود الشرقية، قبل أن يتم تأييد الحكم اليوم، مع انقضاء الدعوى ضد العريان.

ووقعت أحداث القضية بحسب أمر إحالة المتهمين للمحاكمة إبان ثورة يناير 2011.

ووجهت لهم النيابة عدة تهم نفوا صحتها منها “الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها”.

كما اتهتهم بـ”تدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية”.