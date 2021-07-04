مصر.. النظر بقضية السفينة "إيفرغيفن" والحديث جار عن تسوية

تنظر المحكمة الابتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية اليوم الأحد في الدعوى القضائية المقامة من هيئة قناة السويس لتثبيت الحجز التحفظى لسفينة "إيفرغيفن" التى جنحت بالقناة في مارس الماضي.

وكشف مصدر بقناة السويس، أن جلسة المحاكمة اليوم الأحد، لن تتقدم فيها هيئة قناة السويس بطلب تسوية أو الإفراج عن السفينة المحتجزة، مؤكدا أن طرفي القضية سوف يطلبان من المحكمة تأجيل القضية لمنح فرصة التسوية بين قناة السويس والشركة المالكة للسفينة بناء على رغبة الطرفين.

وقال الدكتور حازم بركات، محامي الشركة المالكة للسفينة البنمية "إيفرغيفن"، إنه من المقرر توقيع اتفاق تسوية نهائي مع هيئة قناة السويس خلال أيام، مشيرا إلى أنه بعد إتمام التسوية، وتوقيع العقود، سيتم رفع الحجز التحفظي على السفينة عبر أمر قضائي.

وشهدت أزمة السفينة البنمية "إيفرجيفن" التي جنحت في المجرى الملاحي لقناة السويس، تطورات جديدة إيجابية خلال الساعات الماضية، فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية بين الهيئة والملاك، حيث من المقرر توقيع اتفاق نهائي بين الطرفين والسماح بمغادرة المركب.

وأكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة حافظت في الاتفاق الذي تم التوصل إليه على حقوقها كاملة، إلى جانب العلاقات السياسية والاقتصادية مع دولة اليابان، من خلال حل يرضي كافة الأطراف. (اليوم السابع)