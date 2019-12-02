مصر : تأجيل محاكمة 12 «داعشياً»

أجلت محكمة مصرية، أمس، محاكمة 12 متهماً بالانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي في القضية المعروفة إعلامياً بـ«دواعش سيناء»، إلى 11 ديسمبر لاستكمال المرافعات. وتضم خلية «الدواعش» 6 متهمين محبوسين و5 هاربين ومتهماً واحداً مُخلى سبيله بتدابير احترازية.

ويواجه المتهمون اتهامات بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، إضافة إلى تأسيسهم وقيادة جماعة اسموها «ولاية سيناء» يعتنق عناصرها أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وتهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها.

وأجلت محكمة أخرى بسوهاج صعيد مصر محاكمة 8 من عناصر «الإخوان» في القضية المعروفة إعلامياً بقضية «المغارة»، إلى جلسة 4 فبراير المقبل للاستماع إلى مرافعة الدفاع، حيث تعود أحداث القضية، إلى عام 2015 عندما وردت معلومات إلى ضباط الأمن الوطني بسوهاج، عن وجود المتهمين في إحدى المغارات بالجبل الغربي، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة.

إلى ذلك، أدرجت السلطات المصرية تنظيم «أنصار بيت المقدس» على قائمة الكيانات الإرهابية، بناء على حكم من محكمة الجنايات، حسب ما تم نشره في الجريدة الرسمية. وجاء قرار إدراج التنظيم ضمن القائمة لمدة خمس سنوات نظراً لاعتناق أفرادها «أفكاراً تكفيرية متطرفة قائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، واستباحة دماء المسيحيين وأموالهم، واستهداف دور عبادتهم، وتنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد ومنشآت القوات المسلحة».