مصر تبحث إنشاء جيش إفريقي موحد من دول الساحل

عقدت في مصر فعاليات اجتماع رؤساء أركان حرب القوات المسلحة لدول تجمع الساحل الإفريقي الخمس G5 وممثلي الدول الأوروبية المانحة لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب

وناقشت الدول المشاركة في الاجتماع الذي استضافته القاهرة في الفترة من 9 إلى 11 فبراير الجاري عددا من القضايا ذات الأهمية الكبرى للقارة الأفريقية، على رأسها الأزمة الليبية بما يحفظ حقوق الشعب الليبي فضلا عن مبادرة الرئيس المصري السيسي لاستعداد مصر الكامل لاستضافة قمة أفريقية لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب في دول الساحل.

وأكد رئيس أركان حرب الجيش المصري الفريق محمد فريد، أن القوات المسلحة المصرية تسير وتحقق استراتيجية الدولة المصرية في دورها الداعم لكافة القضايا الإفريقية .

ونوهت القوات المسلحة المصرية في بيان لها، بأنه تم خلال الاجتماع التباحث حول الوضع الأمني في منطقة الساحل وسبل تعزيز التعاون العسكري والتنسيق المستمر في القضايا محل الاهتمام المشترك، كما تم عرض الرؤية المصرية لدعم قدرات دول الساحل الإفريقي الخمس، ومناقشة مقترح تدريب كوادر من تلك الدول بجمهورية مصر العربية في مجال مكافحة الإرهاب، وتعزيز العلاقات الأمنية والعسكرية بين الجانب المصري ودول الساحل الإفريقي الخمس