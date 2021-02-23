مصر تتسلم شحنة ثانية من اللقاح الصيني وعُمان تمنع الدخول من 10 دول

أعلنت وزارة الصحة المصرية أنها تسلمت الثلاثاء 300 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركة سينوفارم الصينية، بينما قررت السلطات في سلطنة عُمان منع دخول القادمين من عشر دول لمدة 15 يوما لاحتواء انتشار الفيروس.

واللقاحات التي تسلمتها مصر هي ثاني دفعة تتسلمها مصر من سينوفارم بعد الشحنة الأولى التي شملت 50 ألف جرعة في ديسمبر كانون الأول.

وحصلت مصر كذلك على 50 ألف جرعة من لقاح شركة أسترا زينيكا في أوائل فبراير شباط في إطار برنامجها لتطعيم العاملين في قطاع الصحة.

وبدأت مصر في تطعيم الطواقم الطبية باللقاح الصيني في 24 يناير كانون الثاني.

وقال مصطفى غنيمة المسؤول بوزارة الصحة لرويترز إن مصر ستبدأ عملية تسجيل على الإنترنت الأسبوع المقبل لفئات أخرى مؤهلة لتلقي اللقاح مثل كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة.

وقال غنيمة في مطار القاهرة لدى وصول شحنة سينوفارم إن مصر ستبدأ في تطعيم هذه الفئات لدى وصول المزيد من جرعات اللقاحات.

وحتى يوم الأثنين كانت مصر قد سجلت 178774 إصابة مؤكدة بالفيروس منها 10404 وفيات منذ بدء ظهور المرض في البلاد قبل نحو عشرة أشهر.

لكن مسؤولين بقطاع الصحة يقولون إن الأعداد أعلى بكثير من ذلك بسبب الانخفاض النسبي في معدلات الفحص واستبعاد نتائج الفحوص في معامل خاصة.

الى ذلك، قالت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان يوم الثلاثاء إنها منعت دخول القادمين من عشر دول لمدة 15 يوما لاحتواء انتشار الفيروس لا سيما السلالات المتحورة.

وتشمل الدول السودان ولبنان وجنوب أفريقيا والبرازيل ونيجيريا وتنزانيا وغانا وغينيا وسيراليون وإثيوبيا. ويطبق القرار من يوم الخميس.

