مصر تتصدر قائمة أقوى الجيوش في الشرق الأوسط

تصدرت مصر قائمة أقوى الجيوش في الشرق الأوسط، بحسب تصنيفات موقع "غلوبال فاير باور" المختص بالشؤون العسكرية لعام 2022، تلتها تركيا وإيران ثم إسرائيل.

ويعتمد موقع "غلوبال فاير باور" في على أكثر من 50 عاملا لتقييم موقع 140 دولة حول العالم شملها التصنيف الحالي، وتتضمن القوة العسكرية والمالية واللوجستية وغيرها، علما ان القدرات النووية غير مشمولة في التقييم.

وكما هو محسوم، فقد حلت الولايات المتحدة في المركز الأول عالميا، فيما لاتزال الصين في المرتبة الثانية التي كانت تحتلها روسيا من قبل، بعد أن كرست الصين جهودها على "تطوير قدرات الحرب البحرية والجوية والبرية"، معتمدة على موارد "محلية بشكل أساسي".

ويقول التقرير إنه إذا استمرت الصين في هذا الاتجاه، ستصبح "الخصم العسكري العالمي الرئيسي" للولايات المتحدة.



وتاليا ترتيب الدول ذات الجيوش الاقوى على مستوى العالم، وعلى المستوى الشرق الاوسط:

أقوى الجيوش عالميا:

الجيش الاميركي لا يزال يتصدر قائمة أقوى الجيوش في العالم

1- الولايات المتحدة

2- روسيا

3- الصين

4- الهند

5- اليابان

6- كوريا الجنوبية

7- فرنسا

8- المملكة المتحدة

9- باكستان

10- البرازيل

أقوى الجيوش في الشرق الأوسط:

احتلت مصر قائمة اقوى الجيوش في الشرق الاوسط

1- مصر وجاءت الـ12 عالميا

2- تركيا وجاءت في التريب الـ13 عالميا

3- إيران وجاءت في التريب الـ14 عالميا

4- إسرائيل في التريب الـ18 عالميا

5- السعودية في الترتيب الـ20 عالميا

6- العراق في المركز الـ34 عالميا

7- الإمارات في المركز الـ36 عالميا

8- سوريا في المركز الـ47 عالميا

9- الكويت في المركز الـ71 عالميا

10- الأردن في المركز الـ75 عالميا

11- قطر في الترتيب الـ77 عالميا

12- سلطنة عمان وجاءت في المركز الـ78 عالميا

13- اليمن في المركز الـ80 عالميا

14- البحرين في المركز الـ98 عالميا

15- لبنان في الترتيب الـ114 عالميا