مصر تتطلع لاستئناف مفاوضات سد النهضة "في أقرب فرصة"

قالت مصر الخميس، أنها تتطلع إلى استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي "في أقرب فرصة"، وذلك غداة بيان أصدره مجلس الأمن حول الأزمة.

واعتمد مجلس الأمن الدولي الاربعاء، بيانا رئاسيا بالإجماع (15 دولة) يدعو فيه إلى استئناف المفاوضات حول السد برعاية افريقية للتوصل إلى "اتفاق ملزم ومقبول بشأن ملء وتشغيل السد".

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر صحفي مع نظيره الكونغولي كريستوف لوتوندولا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الافريقي، ثقة القاهرة بقيادة الكونغو الديمقراطية للعملية التفاوضية، وتطلعها "لتلقي الدعوات في أقرب فرصة لاستئناف المفاوضات بشأن السد".

وأوضح أن ذلك " تنفيذا لما دعا إليه بيان مجلس الأمن، وذلك بمشاركة نشطة للمراقبين الدوليين (..) بما من شأنه التوصل بشكل سريع إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد".

واستطرد: "بيان مجلس الأمن يؤكد على عنصر الوقت لاستئناف المفاوضات بشكل سريع، وأيضا أن يتم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم في وقت زمني محدد".

بدوره، أفاد الوزير الكونغولي قائلا: " أجرينا محادثات أمينة وإيجابية ستساعد على إيجاد حل لهذه الخلافات بين الدول الثلاثة الشقيقة والهامة للاتحاد الإفريقي (مصر وإثيوبيا والسودان)".

وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، بل توليد الكهرباء من السد لأغراض التنمية.

فيما تدعو القاهرة والخرطوم إلى إبرام اتفاق ثلاثي ملزم قانونا، للحفاظ على منشآتهما المائية، واستمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه النيل.