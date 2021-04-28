مصر تتهم إثيوبيا بالتعنت ورفض الوساطات لحل أزمة سد النهضة

مؤخرا، أعلنت إثيوبيا رفضها وساطة رباعية طرحتها السودان تضم واشنطن، والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بجانب نظيره الإفريقي الذي تدخل لحل تعثر المفاوضات منذ أشهر وسط تعثر متكرر.

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأربعاء، إن إثيوبيا "رفضت وساطات لحل أزمة سد النهضة".

جاء ذلك بحسب كلمة ألقاها شكري، خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، بحسب إعلام محلي، بينه صحيفتا الشروق واليوم السابع (خاصتان).

وأكد وزير الخارجية المصري خلال الاجتماع، أن "أزمة سد النهضة تواجه تعنتا إثيوبيا".

وأوضح أن "إثيوبيا رفضت بعض الوساطات لحل الأزمة"، دون توضيح أكثر.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري بشأن تلك الاتهامات المصرية من أديس أبابا.

ومؤخرا، أعلنت إثيوبيا رفضها وساطة رباعية طرحتها السودان تضم واشنطن، والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بجانب نظيره الإفريقي الذي تدخل لحل تعثر المفاوضات منذ أشهر وسط تعثر متكرر.

والثلاثاء، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن بلاده لن تتنازل عن أية قطرة مياه من حصتها من نهر النيل.

وتصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق.

فيما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.

وقامت إثيوبيا منتصف يوليو/تموز 2020، بالملء الأول لسد "النهضة"، في إجراء أحادي الجانب، وسط رفض من البلدين.